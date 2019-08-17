بالصور - لقاء من تنظيم لجنة المرأة ولجنة العلاقات العامة في قضاء المنية

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شاركت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في لقاء وترويقة من تنظيم لجنة المرأة ولجنة العلاقات العامة في قضاء المنية الضنية في مطعم سرود الفرح المنية.

وكانت كلمات لمسؤولة المرأة في القضاء سوزان عون تلتها كلمة مسؤولة العلاقات العامة ليزا صانع كما كلمة لمنسق القضاء جاد الشامي ثم الكلمة الختامية لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي التي شددت على اهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والى ضرورة الخروج من الظل واثبات ذاتها وان لا تنتظر من احد ان يعطيها حق او مطلب فالحقوق تؤخذ ولا تعطى.

وختمت بالقول بأن التحديات كبيرة لكن الامال اكبر ... وتظل المرأة الاكثر صمودا والاكثر عزيمة.

ثم تمّ قطع قالب حلوى وتقديم درع شكر وتقدير لمنسقة اللجنة المركزية .