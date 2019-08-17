هيئة التيار في روسيا نظمت لقاء من اجل تطوير النشاط الاجتماعي وعمل الإنتشار

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استكمالاً لخطة قطاع الانتشار زيادة التواصل مع روسيا وضمن جولات اللجنة على بلاد الانتشار والهيئات في التيار الوطني الحر حول العالم أُقيم لقاء من ثمّ عشاء من تنظيم الانتشار في التيار الوطني الحر هيئة روسيا بحضور عدد من اعضائه و منسق روسيا في التيار جورج محشي على شرف سعادة القنصل رودريغ خوري و نائب منسق العام للانتشار في التيار الوطني الحر لشؤون اوروبا السيد رالف معكرون حيث تم تداول عدة افكار من اجل تطوير نشاط التيار الاجتماعي في روسيا . و قد تمّ تقديم ايقونة كازانسكايا للسيّد معكرون و ذلك كعربون شكر لجهوده في تطوير و تنظيم عمل الانتشار في التيار الوطني الحر.