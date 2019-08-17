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استمرار نجاح مهرجانات لبعا على أنغام عبير نعمة وبمشاركة النائب ميشال معوض..

17
AUGUST
2019
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على أنغام وترانيم صاحبة الصوت الملائكي عبير نعمة استكملت بلدة لبعا مهرجانات صيف ٢٠١٩ بسهرة روحية سحرت الحاضرين..

رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض وعقيلته كانا ضيفا الشرف في الأمسية الروحية بالإضافة الى المطران مارون العمّار ورجل الأعمال اللبناني - الأميركي فيليب زيادة.
 
رئيس بلدية لبعا ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين فادي رومانوس شكر النائب معوّض ومؤسسة الرئيس الشهيد رونيه معوّض على تقديم ١٠٦ سخانات مياه للبلدة على الطاقة الشمسية. بدوره النائب معوّض اعتبر أن لبعا تستحق دعماً من جميع القوى السياسة لأنها كسائر قرى منطقة جزين كانت سدّاً منيعاً في وجه الإحتلال الاسرائيلي. ورأعلن معوّض أن مؤسسة معوّض في شراكة مع لبعا والمؤسسات الدولية واعداً بالدعم الدائم حيث تدعو الحاجة. في السياق شكر المطران مارون العمّار معوّض على حضوره ودعمه، مذكّرا بوعد رومانوس تأمين مئة ألف دولار من مهرجانات ٢٠١٩ وكاشفاً عن أن الرقم فاق الوعد وأن البدء بإنشاء كنيسة السيدة في لبعا قد انطلق.
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