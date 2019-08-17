عصابة مسلحة لسرقة السيارات في قبضة قوى الأمن وهذا ما كشفته التحقيقات

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

الحاقا لبلاغنا المتعلق بتعميم صورة مطلوبَين بجرم سلب ومحاولة قتل، ونتيجةً لتعزيز الشراكة مع المواطنين والمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد كامل هويات افراد عصابة مسلحة لسلب السيارات وتوقيفهم، وهم اللبنانيون:

- ذ. ب. (مواليد عام 2001)

- ب. ط. (مواليد عام 1999)

- م. ش. (مواليد عام 2000)

وضُبط بحوزة الأخير المسدس الحربي المستخدم في هذه العمليات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليتي سلب سيارتين عموميتين من محلتي كفرشيما والرملة البيضاء، وذلك بعد استدراج السائقَين الى منطقة البقاع والاعتداء عليهما بالضرب ومحاولة القتل، وببيع السيارتين مقابل استحصالهم على المخدرات لتعاطيها.

وقد تعرف إليهم السائقان اللذان وقعا ضحية أعمالهم، واتخذا بحقهم صفة الادعاء الشخصي، كما جرى ضبط احدى السيارتين في بلدة حورتعلا البقاعية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتحديد مكان السيارة