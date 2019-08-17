جميل السيّد: "يلي خرّبوها بالحرب، ما بيعمّروها بالسلم..."

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غرد النائب جميل السيّد عبر تويتر قائلا: "الدولة مأساة،

مش معروف عملياً راس من كعب!

نحن من جيل ما قبل الحرب،

ثم السبعينات والثمانينات،

ثم الطائف من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٥،

لم نشهد يوماً حالة التشتت والسوء وإباحيّة الفساد والنهب وقلة أخلاق كثير من أهل الدولة كما تدهورت من ٢٠٠٥ لليوم!

ويللي خرّبوها بالحرب،

ما بيعمّروها بالسلم..."

وأضاف " جواب :

الحرامي بزمن سوريا، هوي ذاتو حرامي بزمن أميركا،

يلّلي كان بوقتها حرامي بالعربي صار حرامي بالإنكليزي،

لكن بالحالتين هوّي حرامي لبناني ولو غيّر سياسته،

كان ميليشيا عالطريق صار ميليشيا بالدولة!

ما نلوم ولا نمسّح وسخنا بحدا برّاني، لا بالسرقة ولا بالحرب،

المرض مِنّا وفينا..."