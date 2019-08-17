الإشتراكي اليوم في بيت الدين

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ترسيخا لاجواء المصالحة والانفراج التي بدأت الاسبوع الماضي سيقوم وفد ضخم من "اللقاء الديموقراطي " والحزب التقدمي الاشتراكي يضم اكثر من 350 شخصاً بزيارة الرئيس عون اليوم للترحيب بحضوره الى بيت الدين وتأكيد ما يمثله من رمز للوحدة الوطنية.

وسيتقدم الوفد وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور ونواب "اللقاء الديموقراطي" ومعهم اصلان وداليا وليد جنبلاط ورؤساء بلديات وممثلون للعائلات الدرزية. وعلم ان رئيس الحزب وليد جنبلاط وابنه النائب تيمور سيقومان بزيارة الرئيس عون الاسبوع المقبل بعد عودتهما من الخارج.