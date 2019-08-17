عناوين الصحف ليوم السبت 17 آب 2019

الأخبار: واشنطن ترضخ لطهران!
وعدُ نصرالله للعدوّ: سندمّر ألويتكم على الهواء مباشرةً
البناء: إيران تحرّر ناقلتها... وسورية تُكمِل طوق خان شيخون... و«القومي يُدين الاتفاق التركي الأميركي
بومبيو يخذل حلفاءه المراهنين على التصعيد ويكرّر معادلاته السابقة عن لبنان وحزب الله
نصرالله: زدنا قوة 500 مرة وفي الحرب المقبلة سندمِّر جيش الاحتلال على الهواء
اللواء: محادثات الحريري في واشنطن: دعم الجيش والمصرف المركزي... وربط نزاع إقليمي
إستياء عوني من كلام الحريري عن إستهداف جنبلاط.. والإشتراكي يُشارك بمهرجان حزب الله
النهار: زيارة الحريري لواشنطن: عازل بين الحكومة والعقوبات
الديار: في اليوم الذي حصل فيه تغيير وجه التاريخ في الصراع مع العدو الإسرائيلي
نصرالله: ستشتعل المنطقة اذا هاجمت اميركا إيران ونعم في لبنان نريد السلم والاستقرار الأهلي
الجمهورية: الإقتصاد ينتظر حال الطوارىء
the daily star: Hariri vows to spare Lebanon impact of sanctions
l'orient le jour: Pour Washington, la stabilité du Liban est prioritaire, les sanctions contre le Hezbollah le sont aussi