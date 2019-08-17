عناوين الصحف ليوم السبت 17 آب 2019

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الأخبار: واشنطن ترضخ لطهران!

وعدُ نصرالله للعدوّ: سندمّر ألويتكم على الهواء مباشرةً

البناء: إيران تحرّر ناقلتها... وسورية تُكمِل طوق خان شيخون... و«القومي يُدين الاتفاق التركي الأميركي

بومبيو يخذل حلفاءه المراهنين على التصعيد ويكرّر معادلاته السابقة عن لبنان وحزب الله

نصرالله: زدنا قوة 500 مرة وفي الحرب المقبلة سندمِّر جيش الاحتلال على الهواء



اللواء: محادثات الحريري في واشنطن: دعم الجيش والمصرف المركزي... وربط نزاع إقليمي

إستياء عوني من كلام الحريري عن إستهداف جنبلاط.. والإشتراكي يُشارك بمهرجان حزب الله

النهار: زيارة الحريري لواشنطن: عازل بين الحكومة والعقوبات





الديار: في اليوم الذي حصل فيه تغيير وجه التاريخ في الصراع مع العدو الإسرائيلي

نصرالله: ستشتعل المنطقة اذا هاجمت اميركا إيران ونعم في لبنان نريد السلم والاستقرار الأهلي



الجمهورية: الإقتصاد ينتظر حال الطوارىء

the daily star: Hariri vows to spare Lebanon impact of sanctions

l'orient le jour: Pour Washington, la stabilité du Liban est prioritaire, les sanctions contre le Hezbollah le sont aussi