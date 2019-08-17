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عناوين الصحف ليوم السبت 17 آب 2019

17
AUGUST
2019
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  الأخبار: واشنطن ترضخ لطهران!

وعدُ نصرالله للعدوّ: سندمّر ألويتكم على الهواء مباشرةً

 

 

 

البناء: إيران تحرّر ناقلتها... وسورية تُكمِل طوق خان شيخون... و«القومي يُدين الاتفاق التركي الأميركي
بومبيو يخذل حلفاءه المراهنين على التصعيد ويكرّر معادلاته السابقة عن لبنان وحزب الله
نصرالله: زدنا قوة 500 مرة وفي الحرب المقبلة سندمِّر جيش الاحتلال على الهواء

 

 


اللواء: محادثات الحريري في واشنطن: دعم الجيش والمصرف المركزي... وربط نزاع إقليمي
إستياء عوني من كلام الحريري عن إستهداف جنبلاط.. والإشتراكي يُشارك بمهرجان حزب الله

 

 

 

النهار: زيارة الحريري لواشنطن: عازل بين الحكومة والعقوبات

 

 



الديار: في اليوم الذي حصل فيه تغيير وجه التاريخ في الصراع مع العدو الإسرائيلي
نصرالله: ستشتعل المنطقة اذا هاجمت اميركا إيران ونعم في لبنان نريد السلم والاستقرار الأهلي

 

 


الجمهورية: الإقتصاد ينتظر حال الطوارىء

 

 

 

the daily star: Hariri vows to spare Lebanon impact of sanctions

 

 

 

l'orient le jour: Pour Washington, la stabilité du Liban est prioritaire, les sanctions contre le Hezbollah le sont aussi

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