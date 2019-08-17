أسرار الصحف ليوم السبت 17 آب 2019

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تحدثت مصادر على صلة بترتيبات المصالحة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله بتزامن اللقاءت مع لقاءات تجمع النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، تعقبها اجتماعات لقيادات الحزبين الاشتراكي والديمقراطي على مستوى مناطق الجبل تعمّم مناخ التهدئة بالتوازي مع مسار التحقيق في المحكمة العسكرية في حادث قبرشمون، وقالت المصادر إنّ السلة ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر…





كواليس



قالت مصادر نفطية إنّ قيام السلطات الإيرانية بمنح إسم فارسي لناقلة النفط التي تمّ تحريرها من مضيق جبل طارق ورفعها للعلم الإيراني بدلاً من علم باناما يعني أنّ إيران قرّرت عبور المضيق ودخول البحر المتوسط بعلم إيران فوق ناقلاتها، وهذه خطوة سيادية تتجاوز المعاني الرمزية لحسابات تجارية تتيح استخدام عدد كبير من السفن والناقلات التي كانت لا تحركها إيران إلا عندما تحصل على حق رفع أعلام أخرى غير العلم الإيراني عليها…



اللواء: أسرار

لغز

لا يبدي حزب بارز امتعاضاً من عدم كسب مقعد شاغر بالتزكية.. ويرغب بإظهار عدم تأثر شعبيته في القضاء المعني.



غمز

اعتبرت مصادر مالية أن الطعن الحالي بالموازنة، هو من قبيل رفع العتب، ليس إلاّ..



همس

تسعى جهات رسمية للإطلاع على معلومات دقيقة حول حقيقة اتجاهات الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، تجاه لبنان!