وفد "إشتراكي" كبير في بيت الدين

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كان لافتاً الترحيب الاشتراكي برئيس الجمهورية الذي عبّر عنه رئيسه وليد جنبلاط بقوله «فوق كل اعتبار فإن الجبل يرحّب برئيس البلاد العماد ميشال عون في المقر الرئاسي في بيت الدين»، وقد سارع الاشتراكي الى استنكار تمزيق اللافتات المرحّبة بالرئيس عون في الجبل، الذي اعتبره مشبوهاً في الأهداف والتوقيت، في حين رأى الحزب الديمقراطي اللبناني أن هذا العمل «لا يمثل قيم وعادات أهل الجبل».

ومن المتوقع أيضاً أن يزور وفد اشتراكي كبير عون في بيت الدين اليوم، وذلك بتكليفٍ من جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، وكلاهما خارج البلاد. وسينقل الوفد تحيات جنبلاط وتأكيده الدائم على ضرورة الانفتاح والحوار بين جميع اللبنانيين، وكذلك في الجبل. علماً أن مصادر اعتبرت أن وجود جنبلاط ونجله في الخارج أثناء انتقال عون الى بيت الدين ليس محض صدفة!