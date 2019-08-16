"وول ستريت": ترامب مهتم بشراء أكبر جزيرة في العالم

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب مهتم بشراء "غرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.

ونقلت الصحيفة عن مستشارين اثنين (لم تسمهما) قولهما، إن "ترامب سألهما رفقة مستشارين آخرين خلال نقاشات عابرة، عما إذا كان أي تحرك من هذا القبيل ممكنا".

وأضافا أن "الرئيس الأمريكي كان يتابع باهتمام الحديث عن موارد غرينلاند وأهميتها الجيوسياسية".

وبحسب ما ورد أيضا، فإن ترامب طلب من مستشاره القانوني في البيت الأبيض النظر في الفكرة.

وأبدى عدد من المستشارين دعمهم للخطوة على اعتبار أنها "مجدية اقتصاديا"، وفق ما نسبته "وول ستريت جورنال" للمصدرين، فيما اعتبرها آخرون مجرد فكرة تحظى بإعجاب ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف تتمكن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي.

ويعيش حوالي 56 ألف شخص في الجزيرة المغطاة بالجليد والتي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية والأمنية لكوبنهاغن.

ولم تصدر تعليقات من البيت الأبيض عما أوردته "وول ستريت جورنال".