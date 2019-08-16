بعد توقيفه لترويج عملة مزيفة... هذا ما تبين من جرائم بحقه

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بعد ورود معلومات عن تداول عملة مزيفة ووقوع عدة اشخاص ضحيّتها، وبنتيجة التحريات والمتابعة الإستعلامية، أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة في بلدة الشهابية – صور، السوري (نضال.ك) بجرم ترويج عملة مزيفة، بينما كان يتنقل بواسطة سيارة غير موضوعة في السير تحمل لوحات تسجيل وهمية وضبطت بحوزته أوراقاً نقدية مزيفة من فئة 50 و 20 دولار اميركي.



ونتيجة التحقيق تبيّن ان بحق الموقوف عدة مذكرات عدلية وحكم صادر يقضي بسجنه ثماني سنوات اشغال شاقة موقتة، بجرم دعارة وممارسة الجنس مع قاصر، كما تبيّن أنّ إقامته منتهية الصلاحية.



وبناءً لإشارة النيابة العامّة الاستئنافيّة في الجنوب، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجّه إلى مديريّة الجنوب الإقليميّة – مكتب صور الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الاتصال على رقم الهاتف ٧٤١٥٨٣/07تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة.