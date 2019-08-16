رئيس الجمهورية عن ذكرى انتصار تموز : اذا تكررت الحرب علينا ... سيتكرر الانتصار

A + A -

رئيس الجمهورية انتقل الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين

الرئيس عون عن الورقة الاقتصادية: اقرت بحضوري ورئيسي المجلس والحكومة وهي مهمة جداً... واذا لم تنفذ فهذا يعني عدم وجود حكم!

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما تحقق في الورقة الاقتصادية المالية التي اقرت في اجتماع قصر بعبدا يوم الجمعة 9 آب الجاري، امر مهم جدا، مؤكدا على تصميمه على متابعة تنفيذ هذه الورقة، معرباً عن امله في ان يتعاون الجميع لوضعها موضع التنفيذ لاسيما وانها اقرت في حضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، " واذا لم يستطع كل هؤلاء تنفيذ الورقة فهذا يعني عدم وجود حكم".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال دردشة مع الصحافيين في باحة المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين الذي انتقل اليه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم حيث سيزاول نشاطه فيه.

وكان الرئيس عون وصل في العاشرة قبل ظهر اليوم الى باحة قصر بيت الدين فأديت له التحية الرسمية وعزفت الموسيقى لحن التعظيم والنشيد الوطني في الوقت الذي كان العلم يرتفع على سارية القصر. بعد ذلك عرض الرئيس عون سرية من لواء الحرس الجمهوري وصافح بعدها مستقبليه: محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، قائمقام الشوف مارلين القهوجي، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج حنا مخول، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد خلي الحجار، رئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى جورج العشي، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى محمد ابو كروم، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد زخيا الخوري، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر، نائب رئيس بلدية بيت الدين جوزف كرم، ومختار بيت الدين مارون غياض.

كما كان في استقبال الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية بالتكليف الدكتور نبيل شديد، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في رئاسة الجمهورية .

وعلى الاثر توجه الرئيس عون الى مكتبه حيث التقى المستقبلين الرسميين، وتداول معهم في اوضاع منطقة الشوف خصوصا والجبل عموما. ورحب المحافظ مكاوي بالرئيس عون في اقامته في بيت الدين، وكذلك فعل رؤساء اتحاد البلديات، فيما القى السيد كرم قصيدة ترحيب باسم بلدية بيت الدين جاء فيها:

" صرخ البشير من مطرح ما هوّي

اهل منطقتي افرحوا انسدت الهوِّي

اجا على الحكم عملاق دينو كل دين

يخلق فرح يروي عطش ينثر ياسمين

قصر بيت الدين شرفو بزيارتك

تيصير اسمو قصر سيد الخالدين"

الوزير عطا الله ونواب

وفي وقت لاحق استقبل الرئيس عون وزير المهجرين غسان عطا الله والنواب ماريو عون، سيزار ابي خليل، وفريد البستاني، الذين رحبوا برئيس الجمهورية في بيت الدين وعرضوا معه اوضاع المنطقة وحاجاتها والمشاريع الانمائية التي تنفذ فيها.

الرئيس عون : الورقة الاقتصادية يجب ان تنفذ

وبعد انتهاء اللقاءات تجول الرئيس عون في أرجاء قصر بيت الدين، وقاعاته وجناح الاقامة وقاعة مجلس الوزراء، وصافح عدداً من السواح الذين يزورون القصر، ثم اجرى دردشة مع الاعلاميين فسئل عما اذا كان مرتاحاً بعد اجراء المصالحة الأخيرة في قصر بعبدا، فلفت الى ان الاعلام هو من يجب ان ينقل أصداء المصالحة في وسط الرأي العام، مركزا على ما تحقق ايضاً عبر الاتفاق على ورقة اقتصادية ومالية مهمة جداً، خصوصا عشية تصنيف لبنان من قبل احدى المؤسسات المالية الدولية في 23 آب، وقال: " انا مصمم على متابعة هذه الورقة وتنفيذها وجوبا والتزاماً، كما ورد فيها، وأتأمل تعاون الجميع لوضعها قيد التنفيذ لاسيما انها اقرت بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. واذا لم يكن في قدرة هؤلاء تنفيذها، فهذا يعني عدم وجود حكم".

وعندما سئل الرئيس عون عن اجواء واشنطن تجاه لبنان، قال: "انا في لبنان واحقق مصلحة لبنان، وقد تابعتم مواقفي في المحافل الدولية والقمم العربية".

وعما اذا كان انتقاله الى بيت الدين يؤشر الى ان صفحة الخلاف الماضي قد طويت، اكد ان المشكلة ليست معه، لافتا الى ان الجروح بين الاطراف بدأت بالالتحام بشكل سليم.

وسئل عن كلمته في ذكرى انتهاء حرب تموز مع العدو الاسرائيلي التي صادفت بالامس، فأجاب: "اذا تكررت الحرب علينا سيتكرر الانتصار".

وكانت الطرق الشوفية الساحلية وصولا الى بيت الدين ازدانت بالاعلام واللافتات المرحبة بالرئيس عون، اضافة الى صور رئيس الجمهورية ومقتطفات من مواقفه.