آلان عون: لا صوت أعلى من صوت خارطة الطريق الإقتصادية المالية

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غرّد النائب آلان عون عبر "تويتر" وقال: "لا صوت أعلى من صوت خارطة الطريق الإقتصادية المالية التي وضعت في بعبدا... هذه أولوية المرحلة المقبلة التي نتأمّل منها جميعاً إنعكاسات إيجابية لكي نبدأ الخروج من مستنقع الركود والبطالة الإقتصادية... كل القوى السياسية تحت مجهر الإختبار ولا وقت للإضاعة بأي سجالات أخرى!".



وجاءت تغريدة آلان عون ذلك تعليقاً على تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال خلال دردشة مع الصحافيين في باحة المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين: "ما تحقق في الورقة الاقتصادية المالية التي اقرت في اجتماع بعبدا الجمعة 9 آب، امر مهم جدا، ونأمل أن يتعاون الجميع لوضعها موضع التنفيذ لاسيما وانها اقرت في حضور رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء".