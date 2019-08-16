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قرار جديد من ريا الحسن

16
AUGUST
2019
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أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قراراً طلبت فيه من المحافظين والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته في 10 آب الحالي والقاضي بالسماح بالعمل في المقالع والكسارات - دون محافر الرمل والاتربة - وذلك ضمن مهلة شهر من صدور هذا القرار.


وجاء في حثيثيات القرار الاتي:


"بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 الصادر بتاريخ 10/8/2019 المتعلق بالسماح بالعمل في المقالع والكسارات دون محافر الرمل والاتربة وذلك ضمن مهلة شهر من صدوره، وتجنبا لاي تفسير خاطىء لمضمون قرار مجلس الوزراء، وما قد ينتج عنه من فلتان بيئي يؤدي الى كوارث بيئية وصحية، يطلب اليكم السماح بالعمل في المقالع والكسارات دون محافر الرمل لغاية 10/9/2019 وفقا لما مبين ادناه:


في المواقع التي سبق ان استحصل اصحابها على موافقات او مهل ادارية من المحافظين بناء على موافقة مسبقة من وزارة البيئة او المجلس الوطني للمقالع.


في المواقع التي سبق ان استحصل اصحابها على موافقات او مهل ادارية من احدى الوزارات المعنية الاخرى، وفقا للمهلة الممنوحة، وعلى ان لا تتجاوز تاريخ 10/9/2019.


مع التذكير بوجوب التشدد في عدم السماح باستخدام تقنيات المتفجرات والامتثال للشروط البيئية، وكذلك عدم السماح باستثمار المقالع والكسارات التي سبق ان تم ختمها بالشمع الاحمر من السلطات القضائية المختصة، واعتماد اوقات الدوام الرسمي المحدد لسير الشاحنات".

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