إسرائيل تعاقب جنرالاً.. والسبب لبنان!

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "ضابطا عسكريا إسرائيليا رفيع المستوى تعرض لعقوبة تأديبية بسبب تسلله برفقة عدد من الجنود إلى أراضي لبنان ليلا عبر نفق تابع لـ"حزب الله"، موضحةً أن "اللواء رافي ميلو قائد فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي تلقى تأديبا رسميا مع حرمانه من الترقية لثلاث سنوات، بعد أن قام برفقة مجموعة من الجنود في وقت سابق من العام الجاري بزيارة غير مرخصة لأكبر نفق لـ"حزب الله" اكتشفته الدولة العبرية عند حدودها".



وأكدت الصحيفة أن "العسكريين الإسرائيليين توغلوا عبر النفق بعمق الأراضي اللبنانية وذلك دون الحصول على إذن ودون إبلاغ قيادة الجيش بذلك".