هذا ما قاله الرئيس عون من بيت الدين

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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية الورقة المالية التي صيغت بحضوره وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مشيرا الى اهمية متابعتها.

وأكد "اننا سنتابعها وسننفذها"، آملا في ان يحصل التعاون نظرا لأهميتها.

وخلال دردشة مع الصحافيين في بيت الدين، لفت الرئيس عون الى "أننا نعمل لمصلحة لبنان بغض النظر عن كل المواقف الخارجية."

وعن المصالحة التي حصلت في قصر بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، أكد أن "المشكلة قد انتهت، وطبعا تبقى الاثار ولكنها ستختم بشكل جيد."

وردا على سؤال حول ذكرى انتصار تموز، قال الرئيس عون: في حال تكرار الحرب علينا، نأمل تكرار الانتصار.