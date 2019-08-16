حلّة جديدة لصالة السفراء قريبا

A + A -

ضمن ورشة إعادة التأهيل المستمرّة التي يخضع لها عددٌ من صالات كازينو لبنان، بدأ العمل على إعادة تأهيل صالة السفراء العريقة بهدف جعلها أكثر حداثة ومواكبة للعصر.

وتخضع الصالة لتأهيل كامل يشمل الأثاث والتقنيات الصوت والإضاءة والتكنولوجيا لتعود وتفتح أبوابها أمام الجمهور في تشرين الأول المقبل.

ويجدر الذكر أنّ ورشة إعادة التأهيل كانت قد شملت مطعم "لا مارتينغال" الذي أعيد إفتتاحه في كانون الأوّل الماضي، كما تشمل حاليّاً مسرح الكازينو الذي بدأ العمل على إعادة تأهيله ليعاد إفتتاحه بحلّة جديدة تضم أحد أشهر المطاعم اللبنانيّة، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل ذلك أوائل الربيع المقبل.