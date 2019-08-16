أبو زيد : انتقال الرئيس الى بيت الدين يعزّز حضور الدولة

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تمزيق الصور تصرّف صبياني ومحاولة يائسة للتشويش بعد لقاء المصالحة

أكد النائب السابق أمل أبو زيد في تغريدة على حسابه عبر " تويتر " صباح اليوم " أن إنتقال فخامة رئيس الجمهورية اليوم الى قصر بيت الدين يعزّز حضور الدولة بأعلى مستوياتها في منطقة الجبل ويعطي للعودة دفعاً قوياً ويبعث الثقة في نفوس كل اهالي الجبل ".

وأضاف " أما التصرّف الصبياني الذي تمثّل بتمزيق بعض الصور واللافتات من قبل خفافيش الليل فلن ينطلي على أحد وهو محاولة مشبوهة ويائسة للتشويش على الدور الوطني الكبير لرئيس الجمهورية وخصوصاً بعد رعايته لقاء المصارحة والمصالحة في قصر بعبدا...ونختم لنقول : يا جبل ما يهزّك ريح ".