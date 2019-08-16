تعرض محمد مراد لكمين مسلح في البترون

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اصابة الشاب محمد مراد بجروح بعدما تعرض لكمين مسلح لدى عودته الى منزله في راسنحاش.

وفي التفاصيل ، ان مراد ولدى وصوله قرابة الحادية عشرة من قبيل منتصف الليل الى الطريق الفرعي الممتد من مفرق الجزائري على الاوتوستراد باتجاه الطريق البحري القديم في الهري في منطقة البترون ، قامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النار عليه ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة في خاصرته وإشتعال سيارته التي تمكن من القفز منها، وقد تم نقله إلى مستشفى البترون لتلقي الاسعافات الاولية والتي ما لبث ان غادرها على مسؤوليته.

اشارة الى ان مراد هو نجل رجل الاعمال كميل مراد من بلدة راسنحاش.