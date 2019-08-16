وصول جثمان الشّاب حسين فشيخ إلى مطار بيروت

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عبّر رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، عن شكره "لدولة غينيا وبالاخص وزارة الدفاع الغينية التي بذلت جهودا كبيرة للعثور على جثمان المواطن اللبناني حسين فشيخ من بلدة بطرماز الضنية، الذي قضى غرقاً في غينيا،" مشيرا الى "انها قدّمت كل ما لديها في عملية البحث، مع العلم ان النهر طوله 4 آلاف كيلومتر ويمر في ثلاث دول".

وأكّد اللواء خير خلال استقبال جثمان الشاب فشيخ، في مطار بيروت الدولي، "ان المتابعة اللبنانية مع السلطات الغينية، سرّعت عملية اعادة الجثمان الى الوطن،" متمنيا "ان تكون آخر الحوادث الحزينة للبنانيين المغتربين"، وأكّد "متابعة الهيئة العليا للاغاثة لتفاصيل نقل الجثمان ومواكبته الى بلدته في الضنية".