شامل روكز للـ otv: لهذا وقعت طعن الموازنة في موضوع العسكريين

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لم يصل حراك العسكريين المتقاعدين في الشارع الى الهدف المرجو، ولكنهم نجحوا في جمع تواقيع احد عشر نائباً للتقدم صباح الجمعة بطعنٍ جزئي باربعة مواد من الموازنة.. العسكريون يأملون في السياق بابطال مادتين اساسيتين وهما المادة 47 التي تفرض ضريبة دخل تصاعدية على الشطور، والمادة 82 التي تفرض ضريبة طبابة 1.5% من اساس راتب المتقاعد والعسكري الموجود بالخدمة الفعلية.. تؤكد اللجنة القانونية في حراك العسكريين المقاعديين ان التأخّر بتقديم الطعن اتى نتيجة اصرارها على جمع تواقيع نوابٍ من مختلف القوى السياسية ما يجزم ان المسألة حقوقية خارج الاطار السياسي. في السياق يؤكد عضو تكتل لبنان القوى النائب العميد شامل روكز ان مسألة توقيعه على الطعن لم تشكّل له اي حرج سياسي مع كتلته، وهو لم ولن يغيّر خطابه سواء ضمن اطار التكتل او امام المجلس النيابي اثناء جلسات المناقشة .

الكل يجب ان يضحي في سبيل انقاذ اقتصاد لبنان الا العسكر، يقول روكز فتضحياتهم مقدمة سلفاً .

بعد ساعات قليلة تصبح بنود الموازنة المطعون بها امام المجلس الدستوري الذي سيحسم المسألة الى غير رجعة.