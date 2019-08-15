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أول تصريح صحفي لـ "عزالدين" بعد ترشيحه من قِبل حزب الله لانتخابات صور

15
AUGUST
2019
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أكد مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين في تصريح، أنه سيسعى ليكون "في خدمة نهج المقاومة والشهداء وخادما لهذه المسيرة التي عمدت بالدم وبتضحيات الجرحى والأسرى وعائلاتهم"، واعدا بأن يكمل الطريق على خطهم وسلوكهم "فهذه المسيرة التي استطاعت أن تقدم كل هذه التضحيات تحتم علينا المسؤوليات لخدمة هؤلاء الناس، الذين لا يمكن وصفهم سوى ب"الخير كله" كما قال رسول الله"، متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم وأن يحمل آلامهم وآمالهم وأن يعيش أوجاعهم.


ووعد بأن يكون "الصوت المدوي للدفاع عن هؤلاء الناس وعن مطالبهم، والبلسم الذي يخفف آلام أولئك الذين قدموا لهذه المسيرة وكانوا جزءا أساسيا في تقدمها".


وشدد على أنه سيكون "نائبا لكل لبنان وبين أهالي صور، المنطقة التي ستنتخبني وأعيش معها أفراحها وأتراحها وأتبنى قضاياها. ولكي أكون واقعيا، ما أستطيع فعله سأقوم به على أكمل وجه وما لا أستطيع سأبقى أناضل له لأجل أهلنا وخصوصا في الجنوب الصامد وقضاء صور".


وشكر القيادة التي منحته هذه الثقة "وستلقي على عاتقي مسؤولية كبرى أتمنى أن أكون أهلا ومحلا لها".

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