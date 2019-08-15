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التفاصيل عن المهرجان الذي يحضّر له "حزب الله"

15
AUGUST
2019
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استكمل "حزب الله" تحضيراته للمهرجان المركزي الذي يقيمه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للانتصار الإلهي في حرب تموز عام 2006 عند الخامسة من عصر يوم غد الجمعة، عند مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل - عيناثا - مارون الراس - عيترون)، والذي سيتحدث خلاله أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله.

 

وفي هذا الإطار، تواصل الفرق المتخصصة عملها داخل الباحة، فبعد أن انتهت من أعمال تسوية الأرض، بدأت بنشر عشرات آلاف الكراسي في الأمكنة المخصصة للرجال والنساء من الجمهور، وكذلك في المربع المخصص للشخصيات الرسمية والسياسية والحزبية ومختلف الفعاليات، كما خصص مربع لرجال الدين والجرحى وعوائل الشهداء والفعاليات البلدية والاختيارية.

 

وتم إنشاء منصة كبيرة حملت شعار المناسبة لهذا العام "نصر وكرامة" مع عدد من الصور التي تبرز انتصارات المقاومة ومفاجآتها، وأخرى تحمل خريطة الشريط الساحلي الحيوي للكيان الصهيوني مع علامة تدل على الاستهداف الدقيق الذي ستشهده هذه المنطقة في أية حرب قادمة مرفقة بعبارة "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".

 

كما ورفع في محيط باحة الاحتفال صور ضخمة للقادة والشهداء: الإمام الخميني، والسيد الخامنئي، والسيد حسن نصر الله، والشهداء القادة السيد عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، وعماد مغنية، فيما ازدانت الطرقات المؤدية إلى باحة المهرجان بالأعلام والرايات واللافتات.

 

وللمناسبة تقوم لجان مختصة بإعداد خطة سير لتسهيل وصول ومغادرة الجماهير الوافدة إلى ومن مكان المهرجان، كما استحدثت مواقف واسعة لركن السيارات والآليات التي تقل المواطنين من المدن والقرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة لمواقف خاصة للشخصيات الرسمية.

 

وأوضح المسؤول الإعلامي ل"حزب الله" في منطقة الجنوب الأولى موسى عبد علي أن "اختيار مربع المواجهة والصمود ليكون مكانا لاحتفال الانتصار هذا العام يعود لرمزية هذا المكان كساحة مواجهة ضد العدو الصهيوني في العام 2006، حيث دارت معركة عنيفة بين رجال المقاومة بتاريخ 24 تموز عام 2006 قتل فيها جندي إسرائيلي وجرح العشرات، وكذلك في 26 تموز 2006 دارت معركة كبرى قتل فيها 9 جنود صهاينة وجرح العشرات، مما أدى إلى تراجع العدو الإسرائيلي باتجاه بلدة مارون الراس".

 

وقال عبد علي: "إننا نضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتعددة التي ستنتهي خلال ساعات قليلة، فيما اللجان التنظيمية المختصة قد شارفت على إنهاء تحضيراتها لجهة احتواء الحشود الغفيرة من المواطنين، حيث خصصت مواقف للسيارات قريبة من مكان الاحتفال، الذي يمكن الوصول إليه من جميع القرى والمدن الجنوبية، ووضعت خطة سير تحت إشراف عشرات عناصر الانضباط لتسهيل الوصول والمغادرة ".

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