المطران بولس عبد الساتر في ليلة عيد انتقال العذراء مريم: كما أن العذراء انتصرت على الموت بيسوع، سننتصر نحن أيضًا عليه بالمسيح

A + A -

ترأس راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر القداس الإلهي في ليلة عيد انتقال العذراء مريم في الحدت، بحضور لفيف من الكهنة والرهبان والراهبات، والنائبان ألان عون وبيار بو عاصي، النائب السابق ناجي غاريوس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات الروحية والعسكرية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين.

استهلّ المطران عبد الساتر عظته بالقول: "ليتمجّد اسم الرب على هذه البلدة المؤمنة ليس بالكلام وحسب، بل بالفعل والموقف. فرؤيتكم تصلّون المسبحة تحت أشعة الشمس الحارقة قبيل القداس، تدلّ على مدى تعلّقكم بأمّنا مريم العذراء وبرعيتكم وبأرضكم. الفرحة اليوم ليست فرحتكم، بل هي فرحتي لأنني أحتفل بقداس عيد انتقال السيدة العذراء بينكم ومعكم، في هذه الرعية وهذه البلدة التي تذكّرنا بالصمود والبطولة والقيامة بعد الموت مرارًا".

ولفت المطران عبد الساتر إلى أنّ "مريم العذراء كانت فتاة تحظى بحياة عادية بالنسبة إلى الناس، إلّا أن الله رأى إيمانها وقلبها وتأمّلها اليومي بكلمته. وبالرغم من أنّها كانت تُعتبر صغيرة، كانت كبيرة في عين الربّ، لذا أقول لكم، لا تظنّوا أن الله لا يراكم بعين المحبّة. قد يمرّ كبار هذا العالم من جانبكم من دون أن يلاحظوا وجودكم أو حتى من دون أن يكترثوا لهمومكم، ولكنّ الكبير، الذي هو المحبّة، يراكم ويسمعكم، وكلّ كلمة تنطق بها قلوبكم تُحفَرُ في قلب الله. لستم صغارًا، لأن لا صغير أمام الله ولا بعينه، كلّنا غالين على قلبه لدرجة أنه تجسّد وصار إنسانًا وحمل الصليب وتألّم ودخل إلى القبر وانتصر على الموت ليعطينا الحياة الأبديّة. هذا العيد يُذكّرنا أننا كبارٌ، وأنّ الله يقيّم الإنسان بطريقة مختلفة عن منطق العالم. فليكن في قلبكم الرجاء والإيمان بأنّ الله لا يتخلّى عنكم أبدًا".

ورأى المطران عبد الساتر أن "فرحة العذراء مريم بالربّ كانت كبيرة بعد سماعها بشارة الملاك، لدرجة أنها مجّدت الله قائلةً << تعظّم نفسي الرب>>، فهذه صرخة فرح الإنسان المؤمن، لأنها أدركت أنّ الخلاص سيتمّ وأنّ وعدَ الله الآب في الكتاب المقدس سيتحقق. لذا، فلنفرح بيسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، ولنفرح بأنّ الربّ يعيش معنا وفينا، فلنفرح حين نقترب للمناولة، ولنعرف أنّ من خلال جسده ودمه، يسكن الله فينا ونحن نكون في قلبه".

وختم المطران عبد الساتر عظته قائلًا: "نحن المسيحيون لسنا جماعة حزن ويأس وكآبة، بل عند الصعوبة نمتلئ بالرجاء، ونبادل الغضب والحقد بالحبّ، ونعلم أنّ إلهنا فينا ولا يتركنا وأنه انتصر على الموت الذي فينا. إفرحوا بالربّ، وتذكّروا أنّ الكلام الذي قاله لأمّنا مريم العذراء يقوله لنا كلّ يوم، فأنتم تحملون الربّ يسوع لذا عليكم أن تعطوه لغيركم. ولا تنسَوا أنه كما انتصرت العذراء على الموت بيسوع المسيح، نحن أيضًا مدعوّون لننتصر على الموت وسننتصر عليه بيسوع المسيح".

كلمة رئيس البلدية

وكانت كلمة لرئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة البطم جورج إدوار عون شدّد فيها على أنّ "عيد الحدت في عيد سيّدتها، عيدان. عيدٌ لأننا الرعيّة المحظوظة التي خصَّها سيادة راعي الأبرشية المطران بولس عبد الساتر بإحدى أوائل زياراته الراعوية بعد انتخابه راعيًا ومطرانًا على أبرشية بيروت.

سيّدنا ورئيس كهنتنا أهلًا وسهلًا بك في الحدت الرعيّة البكر والأكبر بين رعايا أبرشية بيروت المارونية. فبإسمي الشخصي وبإسم أهلنا الحدتيين أعود وأبارك لكم انتخابكم على رأس الأبرشية، سائلًا الله بشفاعة أمِّه العذراء مريم أن يأخذ بيدكم ويسدّد خطاكم ويُنعم عليكم بدوام الصحة والحكمة وطول العمر فتنهضوا ببشارة الكلمة وترعوا أبناءها وترفعوا من شأن وحضور كنيستها.

صاحب السيادة، لا أبالغ إن قلتُ إنّ للعذراء مريم إكرامٌ خاص في بلدتنا. فهي إلى كونها فردًا من كلّ عائلة من عائلاتنا، فإنها تسكن وتملك على قلب كلّ فردٍ منّا، نعشقها ونتعلّم حبّها منذ طفولتنا، وقد كرّسنا الحدت على اسمها ورفعنا لها 7 كنائس توّجناها بسيدة الحدت، الرافعة صليبها شاهدًا على تجذّرنا في هذه الأرض الطيّبة. أرضٌ ورثناها عن الأجداد ورويناها دمًا وعرقًا، وها نحن اليوم في عين العاصفة نجاهد مرّة أخرى للحفاظ على هويّتها مستلهمين قداسة البابا فرنسيس الذي قال بالحرف << وصيتي للمسيحيين في الشرق.. الثبات في أرضهم والحفاظ على العيش المشترك>>. كما يطيب لي أن أردّد ما قاله غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في زيارته الراعويّة الى الحدت في شباط من العام 2011.. بالحرف قال: من يبيع أرضه فإنه يبيع هويته وتاريخه وأمّه وكرامته ومستقبله ويخون ربّه.

صاحب السيادة، إنني إذ أكرّر الترحيب بكم بين جمهور المؤمنين في الحدت، وأدعو لكم بالتوفيق والنجاح في ما أوكله الله إليكم، أسأل أمَّ الله مريم أن تبسط يمينها لتبارك الحدت وأهلها وتجعل عينها على عائلاتنا وأبنائنا، فلا ننقطع عن تكريمها وتقديسها ورفعها أيقونةً في كلّ أيام حياتنا".

وفي ختام القداس الإلهي ألقى خادم رعيّة السيّدة الحدت الأب بيار أبي صالح كلمة شكر فيها المطران عبد الساتر مؤكدًا أنّ الفرحة غمرت الحدت بجوّ الصلاة وزرع كلمة الله في نفوس المؤمنين، وقدّم له باسمهم جميعًا أيقونة العذراء مريم.