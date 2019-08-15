شامل روكز: الأولوية اليوم هي للاقتصاد

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أكّد عضو تكتّل لبنان القوي النائب شامل روكز أنّ "الأولوية اليوم، وقبل كل شيء، هي للاقتصاد، لأنّ لبنان يمرّ في ظروف اقتصادية صعبة جداً، وانعكاساتها سلبية على الوضع المالي والنقدي.



ورأى روكز في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الخلافات تؤزّم الوضع الإقتصادي أكثر فأكثر، بينما المصالحة تشكّل بنداً مساعداً على طريق الاصلاح الاقتصادي وتعيد الثقة الداخلية التي تتجلى بعودة المستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم، إضافة الى الثقة الخارجية من سيدر والدعم الدولي، من هنا أهمية ترميم مصالحة الجبل وتعميمها، لكي يصبح الجو الداخلي مركّزاً في اتجاه دعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي والبطالة التي باتت تفرّغ البلاد من طاقاته الفكرية والعلمية التي تهاجر بلا رجعة".



وعن زيارة الحريري لواشنطن في هذه المرحلة، وتحديداً مع اقتراب موعد التصنيف الائتماني الدولي الجديد للبنان، أمل روكز في أن "تنعكس إيجاباً على الوضع المالي العام، وتحديداً لجهة عدم خفض تصنيف لبنان، مع ما يحمله هذا التصنيف من سلبيات على الوضع النقدي والاقتصادي".