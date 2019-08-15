أسرار الصحف ليوم الخميس 15 آب 2019

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البناء

خفايا

تساءلت مصادر وزارية عما إذا كان وزير العمل قبل اتخاذ قراره الخاص بالعمالة الفلسطينية على علم بترتيبات تقضي بتوجيه التظاهرات الاحتجاجية نحو السفارتين الأسترالية والكندية في ظلّ قرار من حكومتي البلدين بالاستعداد لاستضافة مئة ألف لاجئ فلسطيني من لبنان، ضمن إطار مساهمتهما لإنجاح صفقة القرن، وقالت المصادر إنّ هذا الأمر كان في خلفية الإسراع في الضغط لتجميد قرار الوزير…



كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ الغضب السعودي الإماراتي من زيارة قيادة أنصار الله إلى طهران ولقائهم بالإمام الخامنئي ليس عائداً أبداً إلى مبدأ الزيارة واللقاء، فهذا طبيعي ومتوقع وليس فيه جديد، لكن الغضب عائد بحسب المصادر إلى الخيبة التي أصابت الرياض وأبو ظبي تجاه الرفض الحازم لمشروع تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم، والذي كان الرهان الخليجي بأن يرضي إيران وأنصار الله، خصوصاً بعد البدء بإجراءات إزاحة منصور هادي لحساب الحراك الجنوبي…

اللواء

لغز

كشفت إحدى المناقشات في لجنة انعقدت لمعالجة قضية مالية ناشئة عن ضعف وهشاشة التكوين القانوني للنواب الأعضاء!

غمز

تنشغل قيادات حزبية بترشيح محتمل، خلافاً لما كان يحصل في مراحل سابقة..

همس

يخشى مسؤول كبير من اشتراطات دولية مقابل المساعدة على الخروج من الأوضاع المالية المحرجة والصعبة؟

الأخبار

فرض خوّات على العمال الأجانب في ذوق مصبح: الشرطة البلدية (ليست) وحدها المتورطة؟

أخلت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أمس، سبيل عنصرين في شرطة بلدية ذوق مصبح كانا موقوفين بشبهة فرض خوّات على العمّال الأجانب القاطنين في البلدة، فيما أبقت على رئيس الشرطة وعنصر آخر قيد التوقيف.

وكانت دورية من استخبارات الجيش في صربا قد أوقفت، الخميس الفائت، ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية بشبهة تقاضيهم أموالاً من العمال السوريين والإثيوبيين والهنود والبنغلادشيين وغيرهم لقاء «خدمات الحراسة وجمع النفايات». وبعد انتهائها من التحقيق معهم، سلّمت استخبارات الجيش الموقوفين إلى فصيلة ذوق مصبح التي أحالتهم بدورها إلى فرع المعلومات للتوسّع في التحقيق. وعليه، ونتيجة تحقيقات الفرع، تم توقيف رئيس الشرطة.