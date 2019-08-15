عناوين الصحف ليوم الخميس 15 آب 2019

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الأخبار

مناقصة محطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوفّر مليارَي دولار

أزمة نفايات الشمال تشعل «حرباً مناطقية»

فرعية صور في انتظار «خطاب السيد»

الجيش على أبواب خان شيخون: تطبيق «أستانا» بالنار؟

البناء

الجيش السوري يقترب من إحكام الحصار على مورك واللطامنة... وبدء التفاوض على الانسحاب

اختناق النفايات ينتقل من خلدة إلى تربل... والحلول تصطدم بالتحريض الطائفي

عودة الاهتمام الأميركي بملف الترسيم... ونصرالله لخطاب النصر غداً

اللواء

محادثات «صعبة» للحريري مع هيل ورئيس البنك الدولي حول العقوبات والتهديدات

رفض شمالي تحويل جبل تربل إلى مطمر.. وطعنان «قضائي» و«عسكري» بالموازنة

إسقاط «سوخوي» للنظام في معارك على مشارف خان شيخون

L'Orient-Le Jour

Le débat s’envenime à l’approche de la saturation de Bourj Hammoud-Jdeidé

The Daily Star

Sanctions, Army aid top Hariri agenda in US talks