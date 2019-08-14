علما لبنان والجيش يرفرفان على قمة جبل أرارات

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حقق متسلق القمم الإعلامي نضال صلح انجازه الثالث برفعه علمي لبنان والجيش اللبناني على قمة جبل ارارات في جبال القوقاز التي ترتفع 5165 متر عن سطح البحر.



ولفت صلح خلال لقاء في مركز "منتدى بعلبك الإعلامي"، الى ان "هذا الإنجاز يدخل في إطار مشروع يهدف إلى رفع علم الجيش اللبناني على قمم العالم، في رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني بأن هذه المؤسسة التي قدمت الكثير من الشهداء والجرحى في سبيل حماية لبنان واللبنانيين من العدو الاسرائيلي وفي مواجهة خطر الإرهاب التكفيري الذي ضرب لبنان قبل سنوات عديدة، حيث تمكن عناصر هذه المؤسسة قيادةً وضباطاً وأفراداً من دحر الإرهاب والانتصار عليه في معركة فجر الجرود، ستبقى الضامن لأمن لبنان واللبنانيين واستقرارهم".



وشرح صلح مراحل التسلق، قائلاً: "البداية كانت بالإنطلاق نحو قاعدة المخيم الأول الأساسية على ارتفاع 3200 متر، وقد مكثنا لمدة يومين للتأقلم، ثم انطلقنا نحو المخيم الثاني على ارتفاع 4200 متر، وقرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل انطلقنا نحو قمة جبل أرارات التي وصلنا إليها قرابة الساعة السابعة صباحا، وقد رفعت علمي لبنان والجيش اللبناني بفخر واعتزاز على القمة". وأهدى هذا الإنجاز إلى "الجيش اللبناني واللبنانيين جميعاً، بمناسبة عيد الجيش والذكرى السنوية الثانية لعملية فجر الجرود".