living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علما لبنان والجيش يرفرفان على قمة جبل أرارات

14
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حقق متسلق القمم الإعلامي نضال صلح انجازه الثالث برفعه علمي لبنان والجيش اللبناني على قمة جبل ارارات في جبال القوقاز التي ترتفع 5165 متر عن سطح البحر.


ولفت صلح خلال لقاء في مركز "منتدى بعلبك الإعلامي"، الى ان "هذا الإنجاز يدخل في إطار مشروع يهدف إلى رفع علم الجيش اللبناني على قمم العالم، في رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني بأن هذه المؤسسة التي قدمت الكثير من الشهداء والجرحى في سبيل حماية لبنان واللبنانيين من العدو الاسرائيلي وفي مواجهة خطر الإرهاب التكفيري الذي ضرب لبنان قبل سنوات عديدة، حيث تمكن عناصر هذه المؤسسة قيادةً وضباطاً وأفراداً من دحر الإرهاب والانتصار عليه في معركة فجر الجرود، ستبقى الضامن لأمن لبنان واللبنانيين واستقرارهم".


وشرح صلح مراحل التسلق، قائلاً: "البداية كانت بالإنطلاق نحو قاعدة المخيم الأول الأساسية على ارتفاع 3200 متر، وقد مكثنا لمدة يومين للتأقلم، ثم انطلقنا نحو المخيم الثاني على ارتفاع 4200 متر، وقرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل انطلقنا نحو قمة جبل أرارات التي وصلنا إليها قرابة الساعة السابعة صباحا، وقد رفعت علمي لبنان والجيش اللبناني بفخر واعتزاز على القمة". وأهدى هذا الإنجاز إلى "الجيش اللبناني واللبنانيين جميعاً، بمناسبة عيد الجيش والذكرى السنوية الثانية لعملية فجر الجرود".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout