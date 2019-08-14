ما نتائج التحقيقات في تسرب المياه في سرايا جونية؟

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه بتكليف من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، أجرى فريق التفتيش المركزي المؤلف من مفتشين هندسيين وإداريين وماليين، تحقيقاته في موضوع تسرب مياه في الطبقات الثلاث في سرايا جونية المشغولة من دائرة كهرباء جونية وأمانتي السجل العقاري في كسروان وجبيل ومستودع الأمانتين، حيث تم أخد إفادات كل من قائمقمام كسروان بالتكليف جوزف منصور ورئيس دائرة كهرباء لبنان في جونية سمير كرم والمهندس الفني المسؤول عن شركة مقدمي الخدمات BUS لدى كهرباء لبنان في دائرة جونية ومحمد عواضة المكلف توزيع البريد في أمانتي السر في السجل العقاري في كسروان وجبيل وعلي حسن المسؤول عن ورشة الصيانة في الشركة المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون العقارية، وأجمعوا على أن الضرر الحاصل ناجم عن عطل في إحدى "مواسير" الشقة في الطبقة العلوية الثانية من مكاتب كهرباء لبنان-جونية، كما بينت التحقيقات والكشف الميداني الذي أجراه فريق التفتيش أنه لم يتم إتلاف أي صحيفة عينية أو مستندات أو قيود أو ملفات أو أجهزة معلوماتية في أمانتي السجل العقاري في كل من كسروان وجبيل، وبالأخص في المستودع العائد لهما، بحيث اقتصرت الأضرار على بعض المفروشات في المكاتب وفي الأسقف المستعارة فقط، علما أن فرق الصيانة باشرت عملها فورا في إصلاح الأضرار، على أن تباشر الأعمال المكتبية صباح يوم الجمعة".