بعد تعرّضه بالشتيمة للنبي محمد... إخبار من محامين ضده

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تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، عمر الكوش، ميشال فلاح، عبد العزيز جمعة، وليد حدرج، مرهف عريمط، نور الدين البعلبكي، محمد يموت، محمد صفصوف، محمد بلطجي، نهاد سلمى ونديم قوبر، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد يورغو.د.ف على اثر شتمه وتعرضه مباشرة للنبي محمد، مطالبين بـ"توقيفه والتحقيق معه بجرم المادتين 317 و474 من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم التي تمس الدين واثارة الفتن، ليصار الى محاكمته وانزال اشد العقوبات في حقه".



ويأتي هذا الإخبار على خلفية نشر يورغو لفيديو قصير على كل وسائل التواصل الإجتماعي بتاريخ 10/8/2019 يقوم فيه بالتعرض بالشتيمة المباشرة للنبي محمد وذلك في معرض محاربته لحفل مشروع ليلى الذي أقيم على أحد مسارح منطقة الحمراء - بيروت" بحسب الوكالة الوطنية.