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الرئيس عون تابع اوضاع المناطق اللبنانية وعمل المنظمة الفرانكوفونية وينتقل الجمعة الى بيت الدين

14
AUGUST
2019
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ينتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر بعد غد الجمعة الى المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين حيث يزاول نشاطه الرسمي. وسيقام للرئيس عون استقبال رسمي وفق المراسم المعتمدة.
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وثقافية.


النائبان اسعد درغام ومصطفى حسين
سياسياً، استقبل الرئيس عون نائبي عكار اسعد درغام ومصطفى حسين وعرض معهما الاوضاع العامة في البلاد، اضافة الى المشاريع الانمائية في منطقة عكار وحصتها من برنامج " سيدر". كما تطرق البحث الى التعيينات الادارية المرتقبة وحقوق ابناء المنطقة فيها.


ممثل الرئيس لدى الفرانكوفونية
واستقبل الرئيس عون ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية الفرانكوفونية (OIF) الدكتور جرجورة حردان الذي اطلعه على الزيارة المرتقبة في شهر ايلول المقبل الى بيروت للمديرة التنفيذية للمنظمة الفرانكوفونية السيدة كاترين كانو، على رأس وفد من المنظمة بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على المقر الجديد للمكتب الاقليمي للشرق الاوسط للمنظمة. كما سيتناول البحث مع الوفد الفرانكوفوني، تجديد الاتفاقية اللغوية الجديدة لمدة خمس سنوات اضافية. وتتزامن زيارة السيدة كانو مع احتفال لبنان بالعيد الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية للفرانكوفونية، اضافة الى بدء المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير.


قسم اليمين
واستقبل الرئيس عون عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بلال محمد مصباح صبلوح، الذي اقسم اليمين امام رئيس الجمهورية تمهيدا لمباشرة عمله في الهيئة التي كان الاعضاء الاخرون فيها قد اقسموا اليمين يوم 16 تموز الفائت، وغاب الدكتور صبلوح يومها لوجوده خارج لبنان.


عائلة الصحافي المرحوم وليد عوض
وفي قصر بعبدا، وفد عائلة صاحب مجلة " الافكار" ورئيس تحريرها المرحوم وليد عوض، الذي ضم ابنه المهندس خالد عوض وابنته عضو مجلس نقابة الصحافة الاعلامية زينة عوض وحفيده وليد خالد عوض، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة بغيابه ومنح الفقيد وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا لعطاءاته.
ونوّه الرئيس عون بالدور الاعلامي المميز الذي لعبه المرحوم وليد عوض ومواقفه الوطنية ودفاعه عن الحرية والثوابت الوطنية اللبنانية.

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