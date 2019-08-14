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لقاء لوفد الإنتشار في التيار مع الوزير باسيل

14
AUGUST
2019
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في إطار التواصل الدائم القائم بين الإنتشار والداخل اللبناني زار وفد من قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر  من كل أنحاء العالم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في منزله في اللقلوق بحضور منسق قطاع الانتشار د. مارك-أنطوان زبّال وأعضاء مكتب قطاع الإنتشار كما قدّم كل منسق قارة نموذج عن حيثيات عملهم في الخارج وكيفيّة تواصلهم مع المنتشرين والنتائج الجيّدة التي يحصدونها كما شدد منسق قطاع الإنتشار الدكتور زبّال على العمل الحزبي بظل الوحدة والتوافق ونبذ كل الخلافات الداخلية وشدد على حصر العمل الحزبي حسب توصيات قيادة التيار الوطني الحر ورئيس التيار دون السماح التدخلات الخارجية حفاظا على تماسك الإنتشار. 
 
وكان للوزير باسيل كلمة شدّد فيها أهمية الإنتشار اللبناني وأثره الإيجابي على الداخل اللبناني سياسيا وثقافيا واقتصاديا وتمنى على المنتشرين الانخراط بالعمل الاجتماعي في مجتمعاتهم وفي الجاليات اللبناني وتقديم المساعدة لأعضاء الجاليات اللبنانية على كافة الأصعدة، كما هنأ الوزير باسيل المنتشرين على أعمالهم ومشاريعهم التي تخدم لبنان وتفتح له آفاق جديدة ونوه بعمل الإنتشار في التيار الوطني الحر وحسن تنظيمه وتمثيله وزيادة اعداد الهيئات حول العالم وزيادة اعداد البطاقات الحزبية وطلب من كافة الحاضرين مودعاً إكمال نقل صورة لبنان الرسالة لبنان الثقافة لبنان التآخي إلى كافة بلدان العالم.
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