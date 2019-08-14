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عازار: لقاء بعبدا نجح في تحقيق المسارات التي حدّدها الرئيس عون ونرفض تحميل الوزير باسيل مسؤولية أحداث قبرشمون

14
AUGUST
2019
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أشار النائب روجيه عازار في حديث لإذاعة صوت فان أن لقاء بعبدا تم بعد مساعي رئيس الجمهورية الذي كلف بتنفيذها اللواء عباس ابراهيم وسهّل للوصول الى خواتيمها الرئيسان سعد الحريري ونبيه بري.

 وأضاف أن هذا اللقاء حقق المسارات التي حددها الرئيس على الصعد السياسية والامنية والقضائية بدءًا بجمع طرفي القضية وليد جنبلاط وطلال ارسلان ، وصولًا إلى إعادة مجلس الوزراء الى العمل وهذا ضروري لتسيير عمل الدولة  كما ووضع الملف على السكة القضائية الصحيحة بحيث أحيل على المحكمة العسكرية من دون إقفال الباب على المجلس العدلي وهو ما يقرره في فترة لاحقة مجلس الوزراء حسب ما يتوصل اليه القضاء العسكري وأخيرًا إرساء الامن من جديد في الجبل وقطع الطريق على اي حادث آخر.

وردًّا على السؤال حول موقع الوزير باسيل من حادثة قبرشمون رفض النائب عازار تحميل باسيل مسؤولية ما حصل واستخدامه كحجة من البعض لتغطية فعلتهم. موضحًا ان الوزير باسيل في قلب كل مصالحة وتفاهم وهذا ما يعمل عليه دائما. اما في لقاء بعبدا فلا علاقة له بالحادثة ليكون له علاقة مباشرة بالمصالحة. 


و في موضوع العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أشار عازار إلى أنّ كلام باسيل في ضبيه وضع الامور في نصابها ودعا الى وقف الكذب والاشاعات وهو منح فرصة لإنقاذ الاتفاق، معتبرًا أنه من المعيب ان يستمروا بهجوماتهم غير المبررة وبلعب دور السلطة للحفاظ على مكاسبهم ودور المعارضة لكسب الشعبية. 

 وفي الملف الاقتصادي، عازار  وصف الوضع بالصعب  وأكّد السعي للنهوض وهناك خطوات كثيرة مطلوبة، معتبرًا أن المسؤولية تقع على الجميع وليس فقط على الدولة.

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