الأمن العام: توقيف 15 مطلوبا لارتكابهم أفعالا جرمية خلال أسبوع

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/07/2019 لغاية 07/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

- شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة .

- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

- شخص واحد بجرم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.