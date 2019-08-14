حزب الله: لمصالحة مع "الاشتراكي" في عهدة بري

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علمت "الجمهورية" انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيتحرّك قريباً جداً في سياق مبادرته لعقد مصالحة بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشراكي"، ومن خلالهما بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.



وقالت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية": "انّ امر المصالحة مع الحزب الاشتراكي في عهدة الرئيس بري".

وكشفت المصادر، انّ بري يعمل على ترتيب لقاء مصالحة بين الطرفين بما يعيد الامور الى وضعها الطبيعي.

وعندما يُقال للمصادر انّ اللقاء المرتقب بين الطرفين سيكون فاشلاً كاللقاء السابق، تؤكّد المصادر قائلة: "اللقاء الاول لم يكن فاشلاً بل كان بداية، والكل وضع هواجسه على الطاولة، اما اللقاء الذي يُعد له الرئيس بري فهو الذي يبنى عليه لعودة الامور الى طبيعتها".