عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2019

البناء: إيران تستعيد السبت ناقلتها المحتجزة... وسورية تستعدّ للنقلة النوعية في معارك إدلب
لبنان يحتفل بيوم النصر... و«القومي» لترسيخ ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة
الحريري في واشنطن: إيجابيات مالية وتوقعات متفائلة مع مؤسسات التصنيف
الأخبار: نصبة «تاتش» ــ تابع: 110 ملايين دولار!
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