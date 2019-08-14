living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2019

14
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر وزارية أن تتركز الجلسات الحكومية خلال الشهرين المقبلين حتى فتح الدورة العادية لمجلس النواب على بندين رئيسيين هما موازنة 2020 والتعيينات الإدارية، على أن تشهد كلّ جلسة تمريراً لعدد من التعيينات المعلقة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وتوقعت المصادر أن تكون الموازنة قد أنجزت بالتتابع حتى تشرين الأول بعدما صارت شبه جاهزة لدى وزارة المال…


كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ الأحداث التي تستهدف مقرات الحشد الشعبي بصورة غامضة بما ينتج عنه من انفجارات وحرائق في مستودعات للسلاح يحمل بصمات الموساد الإسرائيلي بعدما بات في الحسابات الأميركية والإسرائيلية المعلنة التعامل مع الحشد الشعبي وفصائله كجزء من حركات المقاومة في المنطقة، وقالت المصادر إنّ التحسّب الإسرائيلي لردود على أيّ عمل عسكري دفعها لسلوك هذا الطريق الذي بات كشف تفاصيله مهمة أمنية من الدرجة الأولى…

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تتداول أوساط مالية على نطاق ضيّق معلومات عن عقبات جدية تعترض العودة إلى الاقتراض من المصارف؟


غمز
أقدم أحد الوزراء الحزبيين على إبطال عقود لموظفين في وزارته، من دون التمكن من الدفاع قانونياً عن الخطوة.


همس
كُشف النقاب عن أن مرجعاً، أعاد تفعيل دوره، بعدما وصلت مؤشرات أن الساعة باتت مؤاتية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout