أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر وزارية أن تتركز الجلسات الحكومية خلال الشهرين المقبلين حتى فتح الدورة العادية لمجلس النواب على بندين رئيسيين هما موازنة 2020 والتعيينات الإدارية، على أن تشهد كلّ جلسة تمريراً لعدد من التعيينات المعلقة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وتوقعت المصادر أن تكون الموازنة قد أنجزت بالتتابع حتى تشرين الأول بعدما صارت شبه جاهزة لدى وزارة المال…



كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ الأحداث التي تستهدف مقرات الحشد الشعبي بصورة غامضة بما ينتج عنه من انفجارات وحرائق في مستودعات للسلاح يحمل بصمات الموساد الإسرائيلي بعدما بات في الحسابات الأميركية والإسرائيلية المعلنة التعامل مع الحشد الشعبي وفصائله كجزء من حركات المقاومة في المنطقة، وقالت المصادر إنّ التحسّب الإسرائيلي لردود على أيّ عمل عسكري دفعها لسلوك هذا الطريق الذي بات كشف تفاصيله مهمة أمنية من الدرجة الأولى…



اللواء: أسرار

لغز

تتداول أوساط مالية على نطاق ضيّق معلومات عن عقبات جدية تعترض العودة إلى الاقتراض من المصارف؟



غمز

أقدم أحد الوزراء الحزبيين على إبطال عقود لموظفين في وزارته، من دون التمكن من الدفاع قانونياً عن الخطوة.



همس

كُشف النقاب عن أن مرجعاً، أعاد تفعيل دوره، بعدما وصلت مؤشرات أن الساعة باتت مؤاتية.