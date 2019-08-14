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جنبلاط يزور "الرئيس" في مقره الصيفي؟

14
AUGUST
2019
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ينتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية الاسبوع إلى مقره الصيفي في بيت الدين وكان الرئيس عون تواصل هاتفياً يوم الاثنين برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان وبحث مع كل منهما تطورات الاوضاع المحلية.

وأكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«البناء» أن اتصال الرئيس عون بالنائب جنبلاط كان إيجابياً، لافتة الى ان لا شيء يمنع ان يزور رئيس الاشتراكي الرئيس عون في مقره الصيفي في بيت الدين، ونحن كنا دوماً على استعداد لتطوير العلاقة مع رئيس الجمهورية وسوف نعمل على ذلك بعد لقاء المصالحة. ومع ذلك اعتبرت المصادر أن هناك اموراً كثيرة يجب عدم المس بها معتبرة ان ملف التعيينات على ابواب مجلس الوزراء، وبالتالي لا أحد يمكنه التدخل في التعيينات المتصلة بالطائفة الدرزية طالما نحن لا نتدخل بالتعيينات المسيحية او غيرها.

البناء
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