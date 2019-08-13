فيديو برسم القوى الأمنية.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في سيارته وسط الشارع!

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حصلت قناة الجديد على فيديو مصور عند مفرق بلدة دير ميماس جنوب لبنان، يظهر رجلاً أقدم على الإعتداء بالضرب المبرح على امرأة داخل سيارته، لم تعرف هويتها او صلتها به.

وبحسب المواطن الذي التقط المقطع المصور فإن المرأة كانت تحمل طفلاً في يدها داخل السيارة حين ترجل السائق والتف إلى جهتها من السيارة، واقدم على فتح الباب ومحاولة جرها ليعود ويتعرض لها بالضرب المبرح على رأسها وركلها في انحاء جسمها كما استخدم باب السيارة في اعتداءه، حيث اقدم على ضربها به لدى محاولاتها الخروج من السيارة، ولم يكف عن ذلك حتى تدخل شابان يعملان في محطة وقود قريبة من مكان الحادثة، حيث قاما بتأنيبه وتهديده إذا ما استمر في اعتداءه.

نضع هذا الفيديو برسم القوى الأمنية لمتابعة الموضوع ومعالجته ومحاسبة المعتدي.