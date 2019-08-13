بالصور: عذاب وحشي في الضاحية أوصل إلى توقيف الوالد!

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ ٨/٨/٢٠١٩، ادعت إحدى المواطنات لدى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد زوجها لقيامه بتعنيف ولديهما من خلال ضربهما باسلاك كهربائية وحرق يديهما ورجليهما بواسطة ولاعة.

كذلك تداول احد مواقع التواصل، صوراً مرفقة بخبر حول هذا الموضوع.

على الاثر، كثفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت بتاريخ اليوم ١٣/٨/٢٠١٩ من توقيفه في محلة الرمل العالي، ويدعى:

- م. ج. (مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)

وباستماعه، اعترف بما نسب اليه.

التحقيق مستمر باشراف القضاء المختص.