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رئيس بلدية بطرماز يكشف تفاصيل ما حدث مع الشاب حسين فشيخ

13
AUGUST
2019
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أعلن رئيس بلدية بطرماز مصطفى قرة عبر "صوت لبنان" أن الشاب حسين فشيخ الذي توفي في غينيا من خيرة الشباب اللبناني، مضيفا "هو ناشط في المجتمع المدني وذهب الى غينيا ليؤمن لقمة العيش."


قرة شرح أن فشيخ أراد ان يخلص زميلته في العمل من الغرق فدفعه التيار المائي وفقد لمدة ثلاثين ساعة قبل العثور على الجثة.


وعن وضع الاهل، أشار رئيس البلدية إلى ان الام بُلّغت بعد 24 ساعة تقريباً وتم تبليغ الاب الذي يعيش في استراليا ليعود الى لبنان وهو وصل اليوم الى بيروت.


وعن الإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، لفت قرة الى ان اللواء محمد خير أبلغ الأهل ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث وتعمل على نقل الجثمان الى المستشفى قبل تأمين سفره الى لبنان والترتيبات تحتاج ما بين ال 24 و42 ساعة ليصل الجثمان الى بيروت حيث سيتم دفنه في قريته في بطرماز.

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