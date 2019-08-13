المفتي دريان التقى الملك سلمان: لبنان يشهد انفراجا سياسيا واقتصاديا بعد انعقاد الحكومة

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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن لبنان يشهد انفراجا سياسيا واقتصاديا بعد انعقاد الحكومة التي يعول عليها الكثير في تحقيق الإصلاحات التي بدأتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وشدد دريان الذي التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر منى بمكة المكرمة في إطار حفل الاستقبال السنوي الذى يقيمه سلمان لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام، على ضرورة مؤازرة الحكومة في عملها والتفاف اللبنانيين حول مؤسساتهم لتعزيزها في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية ومكافحة الفساد وتفعيل عملها والنهوض بها من اجل ان يعود لبنان الى سابق عهده ملتقى البلاد العربية.

الى ذلك، شكر المفتي دريان خادم الحرمين الشريفين وحكومته على ما بذلته من جهود كبيرة في إنجاح موسم الحج لهذا العام من إجراءات وتدابير وتسهيلات عظيمة لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسك الحج بكل سهولة وسلامة، وأمان وطمأنينة.