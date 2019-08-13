بالصورة - آخر كلمات الشاب حسين فشيخ قبل عمله البطولي!

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أكّد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ان السلطات الغينية ابلغته رسميا انه تم التأكد ان الجثة التي عثر عليها على ضفة النهر في كوناكري تعود للشاب اللبناني حسن فشيخ.



وقبل وفاته بساعات فقط، كتب "حسين" على "فيسبوك" التدوينة التالية: في يوم عرفة فليسامح كل منا الآخر وليبدأ كل منا بفتخ صفحة جديدة مع الآخرين، والله انها افضل الاوقات للمسامحة ولاعادة النظر بكل تفاصيل الحياة ..لا تنسونا من صالح دعائكم".



وكان "حسين" قضى غرقاً بعدما جرفه التيار في اعقاب انقاذه شابة لبنانية وشاب مصري في احد الشلالات في كوناكري.