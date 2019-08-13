المنلا: زيارة الحريري إلى واشنطن خاصة ولا جدول أعمال لها ولكن...

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أفادت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري، أن موعد زيارة الأخير إلى واشنطن كان محدداً في وقت سابق، مشيرةً في حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الزيارة "ستكون مناسبة للقيام بجولة أفق حول الوضع العام في لبنان والمنطقة، وما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".



من جهته، قال نديم المنلا، مستشار الحريري، للصحيفة نفسها، إن زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن هي في الأساس خاصة، ولا جدول أعمال لها، لكنه سيعقد على هامشها لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لوضعهم بأجواء الأوضاع اللبنانية، وليسمع منهم وجهة نظرهم.