نفيٌ "شامل" لما قيل عن منع مسرحية كوميدية في برج قلاويه - الجنوب

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أوضحت شركة key productions المنتجة لبرنامج ومسرحية "كتير سلبي show" أنّ الخبر الذي يتمّ تداوله عن منع جهة معيّنة لعرض من عروضها هو مُجافٍ للحقيقة وفيه الكثير من المغالطات. إن الفقرة المسرحيّة التي كان يُفترض تقديمها في أحد مطاعم بلدة قلوية الجنوبية تمّ إلغاؤها لأسباب خاصة تتعلّق بمُستقدِم العرض ولا علاقة للأمر بمضمون العمل الذي يُعرض في كلّ المناطق اللبنانية دون أي إشكاليّات. كما يهمّ الشركة التوضيح بأنها لم تتقاضى أي مبلغ مالي كبند جزائي وتستغرب رغبة البعض في تضخيم الموضوع وإعطائه حجمًا أكبر من حقيقته، لذا إقتضى التوضيح.



كذلك، أوضح مطعم "جبلنا"مكان العرض،أن إلغاء الحفل كان لأسباب مالية بحتة، ولم يتدخّل أي أي فريق سياسي لمنع الحفلة. وكان كل من الكوميديين وسام صباغ وهشام حداد قال أن كلاً منهما قد قدّم عملاً كوميدياً هناك ولم يتعرّض أحدٌ لهما.