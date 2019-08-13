"مصالحة بعبدا اتت على حساب وليد جنبلاط"

A + A -





أكدت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" أن "المصالحة الأخيرة التي تمت في بعبدا لم تأتِ على حساب "قوى 8 آذار"، إنما على حساب النائب السابق وليد جنبلاط الذي كان يسعى لإيقاف المسار القضائي كلياً".

ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "كان يحاول إحياء اصطفاف 14 آذار بدعم أميركي لمحاصرة عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد فشل بذلك".

يذكر أن لقاء مصالحة عقد في قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان برئاسة ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.