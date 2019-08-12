هل مُنعَ عرض "كتير سلبي show" في قلويه؟

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أوضحت شركة "key productions" المنتجة لبرنامج ومسرحية "كتير سلبي show"، في بيان، أن "الخبر الذي يتم تداوله عن منع جهة معينة، لعرض من عروضها، هو مجاف للحقيقة، وفيه الكثير من المغالطات".

وأشارت إلى أن "الفقرة المسرحية، التي كان يفترض تقديمها في أحد مطاعم بلدة قلويه الجنوبية، تم إلغاؤها، لأسباب خاصة، تتعلق بمستقدم العرض، ولا علاقة للأمر بمضمون العمل، الذي يعرض في كل المناطق اللبنانية، من دون أي إشكاليات".

وختمت "كما يهم الشركة التوضيح، أنها لم تتقاض أي مبلغ مالي، كبند جزائي، وتستغرب رغبة البعض، في تضخيم الموضوع وإعطائه حجما أكبر من حقيقته، لذا اقتضى التوضيح".

